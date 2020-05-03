شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: نحتاج إنتاج 14 مليار جرعة من لقاح COVID-19 لاحتواء المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيل جيتس أننا قد نحتاج فى نهاية المطاف إلى إنتاج ما يصل إلى 14 مليار جرعة من لقاحات COVID-19 على مستوى العالم، وأن هذا الأمر قد يستغرق من تسعة أشهر إلى عامين.

و حدد المؤسس الملياردير لشركة مايكروسوفت ما يمكن أن يبدو عليه السباق للحصول على لقاح، بما فى ذلك الوقت الذى سيستغرقه تطوير لقاح آمن وفعال، وكيف سيتم إنتاجه، ومن الذى يجب أن يحصل عليه أولاً .

وقال جيتس: "نحتاج إلى تصنيع وتوزيع ما لا يقل عن 7 مليارات جرعة من اللقاح" ، مضيفاً أن العدد قد يكون المطلوب 14 ملياراً، إذا كان لقاحاً متعدد الجرعات، مؤكدا أن اللقاحات يجب أن توزع بمجرد أن تكون الدفعة الأولى جاهزة للعمل".

وأوضح جيتس إنه بعد العاملين فى مجال الرعاية الصحية، يجب أن يكون الأشخاص فى البلدان المنخفضة الدخل فى طليعة الحاصلين على اللقاح عندما يكون جاهزًا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وقال إن أنظمة الرعاية الصحية السيئة، والكثافة السكانية العالية التى تجعل من الصعب تنفيذ إجراءات الإبعاد الاجتماعى، سيسمح بانتشار المرض بسهولة أكبر.

وأكد جيتس إنه ستكون هناك تحديات هائلة فى تطوير لقاح آمن وفعال، وكذلك فى إنتاجه وتخزينه وتوزيعه على هذا النطاق الكبير، وأنه يتطلب تعاونًا عالميًا واسع النطاق.

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وأضاف جيتس: "أعلم أنها ستنجز، ببساطة لا يوجد بديل، ولم يكن لدى البشرية مهمة أكثر إلحاحًا من خلق مناعة واسعة ضد الفيروسات التاجية، ونحن بحاجة إلى صنع مليارات الجرعات، ونحتاج إلى نقلها إلى كل جزء من العالم، كما نحتاج إلى حدوث كل هذا فى أسرع وقت ممكن".

مع وجود أكثر من 3.2 مليون حالة وفاة و 233،000 حالة وفاة على مستوى العالم، يعمل العلماء بسرعة غير مسبوقة لتطوير لقاح - وهى عملية تستغرق عادةً عدة سنوات - لكن الخبراء يقولون أننا ما زلنا بعيدين عن تطعيم الناس على نطاق واسع.

وبالمثل، قال أنتونى فوسى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة على بعد 12 إلى 18 شهرًا على الأقل من تطوير اللقاح العامل، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الجدول الزمنى المعجل يمكن أن يؤدى إلى مخاطر إضافية.