شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير Slack يسخر من مايكروسوفت Teams ويعلق: ليست منافس قوي لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهرين فقط تمكنت خدمة العمل التعاوني Microsoft Teams تقريبًا من مضاعفة عدد المستخدمين النشطين من 44 مليون إلى 75 مليون، حيث كانت هذه القفزة مثيرة للإعجاب لدرجة أن مايكروسوفت ذكرت أعمالها فى قطاع Teams عشرات المرات خلال مكالمة جماعية بعد الأرباح.

لكن على الرغم من الارتفاع الهائل في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، قال "ستيوارت باترفيلد" الرئيس التنفيذي لشركة Slack - التي توفر خدمة إنشاء المجموعات ومساحات العمل المشترك بين الأفراد أو الموظفين للعمل عن بعد وتعتبر منافس قوي لمايكروسوفت - أن خدمة Microsoft Teams "ليست كمنافس لنا".

وقال باترفيلد بحسب موقع mspoweruser الأمريكى، أن أي شخص يفترض أن مايكروسوفت "ستقتل" Slack هو اقتراح "محير".

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يذكر أنه في أواخر شهر مارس، بلغ عدد مستخدمي Slack المتزامنين 12.5 مليون، لكننا لا نعرف أي شيء عن السيناريو الحالي وهو عدد المستخدمين النشطين يوميًا لأن الشركة لم تقدم العدد حتى الآن، ووفقًا لـ LikeWeb، شهد موقع Microsoft Teams على الويب 187 مليون زيارة في مارس مقابل 134 مليون زيارة إلى Slack.com.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سلاك: "ربما ساهمت ظاهرة العمل من المنزل نتيجة للفيروس التاجي في تسريع التحول الرقمي وتبني البرمجيات لإنتاجية الأعمال".

يذكر أن الرئيس التنفيذي ستيوارت باترفيلد أعلن مؤخرًا عن تكامل Microsoft Teams الذي سيسمح لمستخدمي Slack بإجراء مكالمات Microsoft Teams من Slack، كما أعلن Slack أيضًا عن تكاملات إضافية للهاتف VOIP مع Zoom وCisco Jabber وRingCentral وDialpad، وباستخدام هذا الدمج الجديد، يمكنك إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف الفعلية مباشرةً من داخل Slack.