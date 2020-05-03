أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، 11 رمضان 2020، مائل للحرارة نهارًا غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل غائم مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحيانا على وسط سيناء.

أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

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القاهرة 19 – 32

الإسكندرية 16– 25

قنا 21- 37

الأقصر 23 – 39

أسوان 25 – 40