تكنولوجيا: مايكروسوفت تعتمد جهاز SURFACE GO 2 LTE في FCC بتقنية Wi-Fi 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت عملاق البرمجيات مؤخراً على شهادة إعتماد لجهاز SURFACE GO 2 LTE اللوحي من FCC، حيث يتميز هذا الإصدار بدعم تقنية Wi-Fi 6، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

كانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت جهاز Surface Go بنظام تشغيل ويندوز منذ عامين تقريباً، واليوم رصد إصدار الشركة المرتقب Surface Go 2 بتقنية إنتل اللاسلكية Wi-Fi 6، كما يتميز الجهاز بعمر أطول في البطارية.

أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز Surface Go 2 بميزة الإتصال بشبكات LTE، كما يدعم الجهاز الإتصال بالبلوتوث 5.0، كما يدعم شبكات Wi-Fi 6 -802.11ax عبر محول “Wi-Fi 6 AX200”، ويدعم المحول تردد 2.4 GHz و5 GHz.

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وتدعم Wi-Fi 6 AX200 تقنية البلوتوث 5.0 أيضاً، كما يتميز الجهاز بالإستجابة السريعة في الإقتران بشبكات Wi-Fi، مع آداء سريع، كما يدعم أيضاً أجهزة راواتر Wi-Fi 5.

يذكر أن شركة مايكروسوفت لم تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن جهاز Surface Go 2 حتى الآن، أيضاً لم يظهر الإسم التعريفي للجهاز في قاعدة بيانات FCC، إلا أن الجهاز رصد في Geekbench برمز “EV2”، كما تشير بعض التوقعات إلى أن عملاق البرمجيات تخطط لإطلاق هذا الإصدار في شهر مايو القادم.

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