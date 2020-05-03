شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تكشف عن تقريرها المالى للربع الأول من 2020 .. سجلت نمو سنوى 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة AMD لتطوير المعالجات المركزية عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020، حيث حققت الشركة خلاله نمو واضح في الإيرادات بزيادة سنوية بنسبة 40%، حيث سجلت الشركة إيرادات قياسية وصلت إلى 1.79 مليار دولار، وذلك على الرغم من تأثر الكثير من الشركات والأسواق بانتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع tomshardware الأمريكى، حققت الشركة مبيعات قياسية بسلسلة معالجات Ryzen 4000، حيث تسيطر شركة AMD على حصة كبيرة من الأسواق الآن، كما أكدت الشركة علي خططها لإطلاق كروت الشاشة Zen 3 وRDNA 2 في نهاية 2020، إذ أنه من المقرر أن يأتي RDNA 2 بآداء أفضل لكل واط بنسبة 50% مقارنة بإصدار الشركة الحالي من كرت الشاشة.

فيما كشف Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD إلى أن الشركة تمكنت من السيطرة على حصة أكبر في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبي للربع العاشر على التوالي، كما حققت 222 مليون دولار خلال الربع، أي بزيادة 160 مليون دولار عن العام الماضي.

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لكن في نفس الوقت شهدت قطاعات كروت الشاشة المخصصة والسيليكون المخصصة تراجع في الإيرادات، بينما حقق قطاع الحوسبة ومعالجات الرسوميات إيرادات 1.44 مليار دولار أي بزيادة سنوية بنسبة 73%، وبزيادة في الربع بنسبة 13%.

الجدير بالذكر أنه كانت هناك توقعات سابقة بتسجيل إيرادات 1.85 مليار في الربع الثاني من 2020، أي بزيادة سنوية بنسبة 21%، على أن تساهم مبيعات Ryzen وEPYC بالجزء الأكبر، مع انخفاض الهامش الإجمالي بنسبة 44%.