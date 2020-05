شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اللعبة التى استخدمها "إيلون ماسك" لتغيير صورة بروفايله على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتابع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك على تويتر، فربما لاحظت أنه غير صورة ملفه الشخصي في الآونة الأخيرة، حيث استعان بصورة من لعبة تقمص الأدوار Deus Ex التي ظهرت في عام 2000 وهي واحدة من الألعاب الشهيرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن طريقة اللعب تركّز على التخفي والتسلل، وإعطاء اللاعب الحرية في اختيار الردود التي يراها مناسبة أثناء مشاهد اللعبة، أما عالم اللعبة هو عالم مستقبلي تقدم به العلم والتقنية وأصبح من الممكن "تعديل" الانسان وتركيب أعضاء آلية على جسمه، بحيث من الممكن أن تعطي هؤلاء الأشخاص قوّة إضافية، مثل القوة الهائلة في الضرب والوقوع من أماكن عالية دون الإصابة بأذى، وغير ذلك من القدرات الخارقة.

ولعل لعبة Deus Ex لديها JC Denton باعتباره بطل الرواية الذي يمكنك تدريبه في مجموعة متنوعة من المهارات مثل أجهزة الكمبيوتر، والالكترونيات، والتدريب البيئي، والطب، وlockpicking إلخ، يوتم لعب اللعبة في وضع الشخص الأول.

وتتكون سلسلة Deus Ex من إجمالي ست ألعاب، منها أول لعبتين - Deus Ex (2000) وDeus Ex: Invisible War (2003) كان لديها شركة ألعاب الفيديو الأمريكية Ion Storm كمطور، أما الألعاب الأربع التالية - Deus Ex: Human Revolution (2011)، Deus Ex: The Fall (2013)، Deus Ex Go وDeus Ex: Mankind Divided (كلاهما في عام 2016) - تم تطويرها بواسطة مطور ألعاب الفيديو الكندي Eidos Montréal.

إذن ما هو اللغز وراء رئيس تسلا والمدير التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك الذي يضع ملصق اللعبة كصورة ملفه الشخصي على Twitter؟ هل يلعبها هذه الأيام حيث أن إغلاق فيروس كورونا أصبح ببطء اختبارًا للصبر للجميع في جميع أنحاء العالم؟ أم أنه ببساطة من المعجبين ويتباهى بشخصيته؟ أما ربما سيغرد عن اللعبة قريبا.