شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يستقبل المرضى المصابين بأعراض طفيفة لكورونا فى فندق يابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان فندق فى العاصمة اليابانية طوكيو بروبوت لاستقبال المرضى المصابين بأعراض طفيفة، لتوفير الدعم والتشجيع، فضلاً عن التحذير والتوبيخ أحياناً، لئلا يشعر المرء بالوحدة فى الحجر الصحى، ومن بين الرسائل التى يكررها الروبوت "بيبر" على المرضى الذين ينتظرون انتهاء حجرهم فى الفندق، "لا يمكنك محاربة فيروس كورونا من دون أكل، الرجاء تناول طعامك لتتعافى".

وتتعاون السلطات المحلية مع فنادق لتأمين غرف لمصابين بالفيروس مع أعراض طفيفة أملاً فى تحرير أماكن إضافية فى المستشفيات المضغوطة.

وفى أحد هذه الفنادق سيتعامل المرضى مع الروبوت "بيبر" أبيض اللون، الذى يأخذ شكل إنسان مع جهاز لوحى معلق على واجهته يظهر عليه وجه مع قناع.

وقالت الناطقة باسم سلطات حكومة طوكيو ناوكو كوبوتا للصحفيين: "يحجر المرضى لمدة أسبوعين، لذا نستخدم ربوت استقبال لمساعدتهم نفسياً ورفع معنوياتهم."

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وقد تعاقدت السلطات حتى الآن مع 5 فنادق فى طوكيو لتضمن بذلك 2800 غرفة للمرضى.

وقال مدير التسويق فى شركة "سوفتبنك" المصنعة للروبوت كان كيوتا "بما أن المرضى المصابين بكوفيد-19 لا يمكنهم التواصل مع شخص فعلى فإن الروبوت هو الحل".

ويتفاعل "بيبر" ومساعد له مع المرضى فى ردهة الاستقبال وعند مواعيد الطعام مع توجيه رسائل مطمئنة من قبيل "أنا هنا لأساعدك، رجاء استرح كثيراً خلال وجودك هنا لتتعافى!"، مع وجود أطباء وممرضين فعليين يسهرون على رعاية صحة المرضى.

ويختبر الفندق أيضاً روبوتاً للتنظيف سيعمل فى ردهة الاستقبال من دون مساعدة بشرية، وتستخدم روبوتات عبر العالم للمساعدة فى مكافحة وباء (كوفيد-19) من خلال تعقيم المنشآت وتوصيل الطعام والقيام بفحوصات.