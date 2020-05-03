تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم وحدة XBOX SERIES X بتقنية VRS لإنتاج صور بأعلى جودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البرمجيات للإعلان عن وحدة التحكم في الألعاب XBOX SERIES X لاحقاً هذا العام، ولقد أكد متحدث من مايكروسوفت مؤخراً على أن جهاز XBOX SERIES X ينطلق بتقنية VRS التي تدعم إنتاج صور بأعلى جودة.

كان مدير قطاع Xbox في مايكروسوفت قد أكد في تصريحاته الأخيرة، على أن الشركة مستمرة في خططها لإطلاق جهاز XBOX SERIES X في الوقت المحدد من الشركة، كما أشار Larry Hryb مدير قسم البرمجة لشبكة ألعاب مايكروسوفت، أن وحدة التحكم في الألعاب XBOX SERIES X ينطلق بتقنية VRS.

تعد تقنية VRS أحدث التقينات التي كشف عنها اليوم في وحدة التحكم في الألعاب المرتقبة XBOX SERIES X والتي تعمل على تحسين كفاءة العرض في كرت الشاشة، حيث تعمل التقنية على تغيير معدل التظليل في مناطق مختلفة من الإطارات.

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أيضاً يمكن لتقنية VRS أن تدعم المطوريين في تمكين تقنية تتبع العين في الألعاب بسلاسة، كما يمكن لتقنية VRS أن تدعم المطوريين في خفض معدل التظليل في مواقع محددة في الألعاب على الشاشة.

ومن المتوقع أن تقدم هذه التقنية آداء أفضل في ألعاب Xbox Series X، لينافس XBOX SERIES X جهاز الألعاب المرتقب من سوني PlayStation 5 الذي يضم أيضاً هذه التقنية.

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