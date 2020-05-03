Valve توقف دعم خدمة SteamVR على نظام macOS

أعلنت شركة (فالف) Valve أن خدمة بث الواقع الافتراضي التابعة لها (ستيم في آر) SteamVR لن تدعم نظام (ماك أوإس) macOS من آبل بعد الآن، ومع ذلك لا تزال أطر العمل القديمة متاحة بصورتها التجريبية.
وبعد ثلاث سنوات من إطلاق إصدار نظام (ماك)، أعلن المطور ومدير منصة (ستيم) لدى شركة (فالف) عن إيقاف دعم SteamVR في أجهزة ماك. وقال: “أنهت خدمة (ستيم في آر) دعم OSX حتى يتمكن فريقنا من التركيز على نظامي ويندوز، ولينوكس”. وأضاف: “نوصي بأن يواصل مستخدمو OSX الاشتراك في فروع SteamVR للوصول إلى الإصدارات القديمة”.
ويمكن للمستخدمين الاشتراك في فروع SteamVR التي تتيح الوصول إلى الإصدارات القديمة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على خدمة SteamVR في برنامج البث (ستيم) Steam، ثم اختيار (خصائص) Properties ثم Betas.
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