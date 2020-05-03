تكنولوجيا: صور حية مسربة لسوارة شاومي الذكية MI BAND 5 بتصميم ثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت على شبكة الإنترنت مؤخراً صور حية لسوارة شاومي الذكية MI BAND 5 التي تظهر بتصميم ثقب في الشاشة، والتي تنطلق رسمياً لاحقاً هذا العام.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من السوارات الذكية بعنوان MI BAND 5 خلال الفترة القادمة، وهو ما أكدت عليه علامة Huami التجارية، حيث من المتوقع أن تتعاون كلاً من شاومي و Huami لإطلاق السوارة الذكية.

تؤكد الصور الحية التي نشرت مؤخراً على أن شاومي تقدم سوارة MI BAND 5 الذكية بترقية جديدة وتصميم غير تقليدي في السوارات الذكية، حيث تأتي الشاشة بتصميم بيضاوي مع ثقب في الجزء السفلي من الشاشة، وتشير التسريبات إلى أن الثقب يعود لكاميرة في السوارة الذكية.

من جانب أخر تكشف الصور عن لون رمادي فاتح في سوارة MI BAND 5 الذكية، ومن المتوقع أن تقدم شاومي مزيد من الإختيارات في ألوان السوارة الذكية.

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المواصفات المتوقعة لسوارة MI BAND 5 الذكية

أشارت بعض التقارير إلى أن شاومي تقدم سوارة Band 5 الذكية بميزة دعم تقنية NFC، حيث من المتوقع أن يكون إصدار شاومي الأول بميزة دعم تقنية NFC خارج السوق الصيني.

أيضاً من المتوقع أن تأتي السوارة الذكية بحجم 1.2 إنش في الشاشة، أي بحجم أكبر من الإصدار السابق الذي يتميز بحجم 0.95 إنش في شاشة AMOLED، لذا من المتوقع أن يدعم الإصدار الجديد عرض أفضل في الشاشة لرموز التطبيقات.

كما تتميز السوارة الذكية بوزن أخف وتباين أعلى في الشاشة، لذا ستقدم الدعم للمستخدم بكفاءة أفضل في ضوء النهار، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم سوارة Band 5 الذكية خدمة الدفع Google Pay مع خدمات أخرى للدفع، ومن المقرر أن تدعم Mi Band 5 NFC الدفع دون الحاجة إلى لمس الشاشة، حيث يتم تمرير السوارة الذكية فقط.

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