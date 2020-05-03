شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: شاهدنا عامين من التحول الرقمى فى شهرين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تأثير انتشار فيروس كورونا Covid-19 على كل جانب من جوانب العمل والحياة على مستوى العالم، شهدت مايكروسوفت عامين من التحول الرقمي في شهرين فقط من الربع الثالث خلال الفترة من يناير إلى مارس، وذلك بحسب وصف الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال خلال مكالمة للأرباح: "من العمل الجماعي عن بُعد والتعلم إلى المبيعات وخدمة العملاء إلى البنية التحتية والأمن السحابي المهمة، نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء كل يوم لمساعدتهم على البقاء منفتحين للعمل في عالم من كل شيء بعيد".

ومع تطور معايير العمل الجديدة، تدرك المؤسسات أنها بحاجة إلى حل شامل يجمع بين الاتصالات والتعاون والأعمال المبنية على أساس من الأمن والخصوصية"، وأضاف: "على نطاق أوسع، ما زلنا نرى الزخم مع المؤسسات عبر مايكروسوفت 365، حيث يحتوى Office 365 الآن على 258 مليون مقعد مدفوع".

وكشف ناديلا أن استخدام سطح المكتب الافتراضي لويندوز تضاعف ثلاث مرات هذا الربع حيث تنشر المؤسسات أجهزة سطح المكتب والتطبيقات الافتراضية على Azure لتمكين العمل عن بعد، ولدى مايكروسوفت 365 Personal and Family الآن أكثر من 39 مليون مشترك.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "يحتوي ويندوز 10 الآن على أكثر من مليار جهاز نشط شهريًا، بزيادة 30 بالمائة على أساس سنوي، ونحن نشهد طلبًا على أجهزة كمبيوتر ويندوز 10 من الشاشات الصغيرة إلى الشاشات الكبيرة إلى الشاشات المزدوجة".

ولأكثر من عقد من الزمان، اجتمع المطورون معًا عن بُعد في مستودع مفتوح المصدر مملوك لشركة مايكروسوفت لبناء برنامج عالمي، حيث قال ناديلا: "حتى اليوم، لدينا 50 مليون مطور على GitHub"، مضيفا: "يتعاون المطورون فى المشاريع الحرجة للمهمة من تتبع انتشار COVID-19 إلى تنفيذ تتبع جهات الاتصال للمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى معدات الحماية الشخصية، واستكمل: "نحن نقدم GitHub لمزيد من المطورين، مما يجعل الميزات الأساسية مجانية لأول مرة للفرق من أي حجم".

وباستخدام LinkedIn Live، يمكن للأشخاص والمؤسسات بث محتوى الفيديو على شبكاتهم في الوقت الفعلي، وقال إن التدفقات زادت بنسبة 158 في المائة منذ فبراير، كما شهدت مايكروسوفت مشاركة قياسية في الألعاب في الربع الثالث، مع ما يقرب من 19 مليون مستخدم نشط لـ Xbox Live، بقيادة القوة داخل وخارج وحدة التحكم.

ويضم Xbox Game Pass أكثر من 10 ملايين مشترك، ونحن نشهد زيادة في تحقيق الدخل من المحتوى والخدمات داخل اللعبة، وأضاف ناديلا أن خدمة Project cloud للألعاب لديها الآن مئات الآلاف من المستخدمين قيد المعاينة عبر 7 دول، مع إطلاق 8 آخرين في الأسابيع المقبلة.