طريقة إستخدام Group Video Chat على واتس آب

أطلق واتس آب مؤخراً تحديث جديد يتيح إستخدام خاصية Group Video Chat مع مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، يمكنك من خلال هذه الخاصية أن تتمكن من عمل Group Video Chat مع 8 أشخاص في وقت واحد.

بالطبع هذه الخاصية تأتي لتتزامن مع خطوات العالم أجمع في عملية تقليل الإختلاط والتجمعات في محاولة لمواجهة فايروس كرونا وتفشي الفايروس الشرس عافنا الله وإياكم منه.

بالطبع إتاحة مثل هذه الخاصية من خلال تطبيق Whatsapp هام للغاية لأنه واحد من أكثر التطبيقات التي تستخدم في المحادثات السريعة ومحادثات العمل لذا فإنها ستكون مفيدة للغاية للمستخدمين حتى يقللوا عدد التطبيقات المحملة والتي يستخدمونها.

طريقة إستخدام Group Video Chat :

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حتى تتمكن من الإستفادة من هذه الخاصية والإستمتاع بها كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية والتي سنذكرها في هذا المقال.

ولكن قبل ذلك تأكد من شرطين هامين :

يجب أن يمتلك جميع المشاركين في هذه المجموعة أحدث نسخة موجودة من تطبيق Whatsapp ويمكنك تحميله من هنا للأندرويد | أيفون

يجب أن يكون كل من ترغب في الحديث معهم في وقت واحد موجودين في مجموعة واحدة

يجب أن يكون الشخص الذي سيبدأ المحادثة صديقاً ويسجل رقم هاتف جميع أعضاء الفريق والمجموعة التي ستدخل المحادثة.

والآن إلى خطوات تشغيل هذه الخاصية :

في البداية قم بعمل group جديد يضم مجموعة من الأشخاص والمستخدمين كما ترغب ولكن لاحظ أن المحادثة يمكنها أن تضم 8 أشخاص فقط.

قم بفتح الجروب ثم الضغط على زر المحادثة في الأعلى أو زر سماعة الهاتف.

ستظهر لك قائمة جديدة قم بتحديد الأشخاص الذين ترغب في الحديث معهم من خلال هذه القائمة، تذكر أن تقوم بتحديد 7 أشخاص فقط لأنك ستكون الثامن.

بعدما تقوم بتحديد جميع الأشخاص قم بالضغط على زر الـ Video Call لتبدأ المحادثة.

حل المحادثات لا تعمل :

قد تواجه مشكلة بأن المحادثة لا تعمل سواء كانت محادثات صوتية أو محادثات فيديو وهذا أمر متوقع فبعض الشبكات المحلية تقوم بإلغاء خاصية المحادثات من على شبكة الإنترنت أو VOIP ولا تسمح لك بإجراءها لذا إن واجهتك هذه المشكلة ببساطة قم بتحميل برنامج VPN حتى تتمكن من إستخدام المحادثات بطريقة سهلة وبسيطة.

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