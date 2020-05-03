شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتواصل مع شركة للتعرف على الوجه لتتبع مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل كل من الحكومة الفيدرالية الأمريكية وثلاث ولايات مع شركة Clearview AI لتقنية التعرف على الوجه، وذلك لتتبع مرضى فيروس كورونا، ومعرفة من كانوا على اتصال بهم، وأكد مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي Hoan Ton-That، أن المفاوضات مستمرة، لكنه امتنع عن تحديد الوكالات أو الولايات التي تفكر في خدمات الشركة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال Ton-That، أن الشركة قد شهدت طلبًا متزايدًا على الحلول التقنية لوباء COVID-19 وتعتبرها فرصة جيدة لتوسيع أعمالها.

وأضاف: "ما نفهمه الآن هو أننا في المرحلة حيث إذا أردنا أن نفتح الاقتصاد بطريقة آمنة للجميع، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الاختبار بسرعة وتتبع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، ومعرفة الذين كانوا على اتصال بهم".

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وفرت Clearview الوصول إلى برمجيات التعرف على الوجه لأكثر من 2220 وكالة حكومية ووكالة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة شرطة نيويورك، الخدمة السرية الأمريكية، وكالة مكافحة المخدرات والمزيد.

وتسحب برمجيات الشركة الصور والبيانات الشخصية من مجموعة واسعة من المصادر عبر الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر، والتي تستخدمها لإنشاء ملفات تعريف فردية للأشخاص.

يستخدم تطبيق Clearview هذه الملفات الشخصية لتحديد الأفراد في الصور التي يقوم عملاؤهم بتحميلها، ووفقًا لـ Ton-That ، يمكن أن يمنح برنامج التعرف على الوجه من Clearview ميزة على طرق تتبع جهات الاتصال الأخرى، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية التي تستخدم سجل إشارات البلوتوث للتفاعلات.

وأوضح Ton-That: "الكاميرات موجودة بالفعل في حالة حدوث جريمة، ويمكن الآن إعادة تعيين الغرض منهم بالفعل للمساعدة في تعقب أي شخص آخر مصاب بالفيروس".