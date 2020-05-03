شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تغريدة لرئيسها.. تسلا الأمريكية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بسبب تغريدة غريبة من مؤسس الشركة "إيلون ماسك"، حيث جاء فيها أن سعر سهم تداول الشركة كان مرتفعًا جدًا، في حين قالت تغريدة أخرى أنه سيبيع جميع ممتلكاته المادية تقريبًا.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، أدى تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا بخسارة إيلون ماسك ما يصل إلى 3 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة فقط من إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية، وذلك رغم توقف التصنيع بسبب فيروس كورونا، مما ساهم في ارتفاع سعر السهم، الذي انخفض فورًا بعد تغريدات ماسك تبعًا لبيع ملايين الأسهم في غضون دقائق.

وكان ماسك فد كشف في وقت سابق عن رأيه بأن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ في إيقاف أوامر البقاء في المنزل، التي يصفها بأنها إقامة جبرية وتنتهك الحقوق الدستورية، فيما أدت تغريدة نشرها ماسك في شهر أغسطس من عام 2018 عن مستقبل تسلا إلى تغريمه بمبلغ 20 مليون دولار، حيث قالت التغريدة إنه حصل على تمويل لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، مما أدى إلى رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضية احتيال ضده.

وقد وافق وقتها على عرض جميع التغريدات المتضمنة معلومات مهمة عن الشركة على المستشار القانوني قبل نشرها على المنصة، وقال قاضي فيدرالي في أوائل شهر أبريل إن تسلا وماسك يجب أن يواجها دعوى قضائية من المساهمين بشأن تلك التغريدة، من ضمنها الادعاء بأن ماسك ينوي الاحتيال عليهم.