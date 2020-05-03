تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Oppo A92 من الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا مجموعة من التسريبات للهاتف Oppo A92 في الفترة الماضية، ولكن هذا لا يمنعنا من إلقاء نظرة على المزيد من الصور المسربة لهذا الهاتف والتي وردتنا الآن من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks.

كما تلاحظون في الصور، الهاتف Oppo A92 يضم شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وبصرف النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية تكشف لنا كذلك أن الهاتف Oppo A92 سيصل بتشكيلة مختلفة من الألوان.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تأكد أن الهاتف Oppo A92 سيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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هذا الهاتف سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة ColorOS 7.1.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Oppo A92، ونحن لا نزال نجهل متى ستقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات بهذا الشأن.