Meizu تُشوق لقدوم الهاتف Meizu 17 Pro مع كاميرا بزاوية مشاهدة واسعة جدًا، وبمكبرين للصوت

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة Meizu تواصل التشويق لهذا الهاتف، والآن قررت الشركة أن تشوق للكاميرا الواسعة الزاوية ومكبرات الصوت المزدوجة.

ووفقا لشركة Meizu، فقد ذكرت أن الهاتف Meizu 17 Pro سيصل مع كاميرا واسعة الزاوية تمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 129 درجة مما يجعلها واحدة من الكاميرات الأوسع من حيث زاوية المشاهدة في السوق مع العلم بأن هذه الكاميرا ستستخدم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل، وسيصل هذا الهاتف كذلك مع إثنين من مكبرات الصوت مما يجعل تجربة الإستماع على هذا الهاتف أكثر تميزًا مقارنة مع هواتف Meizu السابقة.

وبالعودة إلى الإعلانات التشويقية السابقة، فقد أكدت لنا شركة Meizu أن الهاتف Meizu 17 سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة كذلك عن تصميم الهاتف مما أكد لنا قدوم الهاتف مع شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في اليوم الثامن من شهر مايو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.