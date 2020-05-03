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فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، فهي لم تقم بعد بالكشف عن الهاتف OnePlus Z. وقد وردتنا في الأونة الأخيرة عدة تقارير أفادت أنه سيتم إطلاق الهاتف OnePlus Z في شهر يوليو المقبل، ولكن الآن نحن هنا مع إشاعة جديدة تُسلط الضوء على المعالج الذي سيأتي به هذا الهاتف.
طيلة الفترة الماضية، تردد أن الهاتف OnePlus Z سيصل مع المعالج MediaTek Dimensity 1000L التابع لشركة MediaTek، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال لأنه وردتنا الآن إشاعة جديدة تشير إلى أن هذا الهاتف سيضم في الواقع المعالج Snapdragon 765 التابع لشركة كوالكوم.
وبغض النظر عن المعالج، فمن المتوقع أن يصل الهاتف OnePlus Z كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش أو 6.5 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيصل كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.
May 1, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر إشاعة جديدة تنفي قدوم OnePlus Z مع المعالج MediaTek Dimensity 1000L، وتحدد المعالج الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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