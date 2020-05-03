إشاعة جديدة تكشف لنا عن سعة بطارية الهاتف Realme X3 SuperZoom القادم من Realme

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف Realme X3 SuperZoom على الرادار الخاص بنا في الأونة الأخيرة فقط، وتردد أنه سيأتي مع بعض القدرات المميزة على مستوى التقريب كما يوحي إسمه، وسيستخدم المعالج +Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكم، على الأقل وفقا لأحدث الشائعات.

والآن، لدينا بعض المعلومات حول البطارية أيضًا والتي وردتنا من مسرب موثوق به للغاية. وفقا له، فقد ذكر أن مصادره أخبرته أن الهاتف Realme X3 SuperZoom سيضم بطارية ضخمة بسعة 4200mAh تقبل الشحن السريع بقوة 30W.

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لا تزال المعلومات حول هذا الهاتف شحيحة جدًا في الوقت الراهن، لذلك علينا أن ننتظر حتى تتراكم المزيد من المعلومات قبل أن نخلص إلى أي شائعات صحيحة وأيها غير صحيحة. حتى ذلك الحين، نقترح أن تظل يقظًا مع كل ما يجري تداوله على الشبكة العنكبوتية.