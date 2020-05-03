OnePlus تُعلن عن الإقتراحات الـ 15 الأفضل في مبادرة OnePlus IDEAS Beta Run

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus عن مبادرة OnePlus IDEAS Beta Run منذ فترة، وهي المبادرة التي تدعو من خلالها كافة أعضاء مجتمعها للمساعدة في تحسين روم OxygenOS من خلال إقتراح ميزات جديدة. سيتم النظر في الأفكار الأكثر إهتمامًا ثم تنفيذها في إصدارات OxygenOS المستقبلية. حسنًا، حان الوقت بالنسبة لشركة OnePlus للإعلان عن الفائزين. وفيما يلي قائمة بأهم 15 ميزة تنتظر أن يتم تبنيها ورابطًا لكل واحدة في منتدى المجتمع :
1. عرض ضوء الإشعارات في الحافة
2. OnePlus Dex
3. تسجيل المكالمات
4. إستخدام تطبيقات جوجل بدلاً من التطبيقات الخاصة
5. Study mode
6. دعم API لـ Gcam
7. تحسين ميزة السطوع المتكيف
8. تخصيص المؤثرات الحركية لمستشعر بصمات الأصابع
9. خلفيات الطقس الحية
10. Real One Hand Mode
11. AMOLED dark
12. تعزيز قدرات زر Alert Slider
13. وضع خيار لشحن البطارية إلى 80% كحد أقصى
14. سرعة شحن قابلة للتغيير
15. السماح للمستخدمين بتحديد ما هي التطبيقات الأصلية التي يريدون تثبيتها أثناء إعداد الهاتف لأول مرة
بعضها تفسر نفسها إلى حد كبير ولكننا وجدنا القليل من الذكاء والسهولة في التنفيذ. فكرة Edge Notification Light على سبيل المثال، هي بديل جيد لضوء LED المخصص للإشعارات، لذلك إقترح المستخدم خيارًا لتمديد مدة ضوء الإشعارات في الحافة، لذلك حتى إذا فاتتك الومضة الأولى، فسترى الومضات التالية.
الفكرة الرائعة الأخرى هي إضافة المزيد من خيار التخصيص لزر Alert Slider. على أي حال، لم يتم تضمين خمسة إقتراحات أخرى لأنه تصادف أنها قيد التطوير بالفعل. ومع ذلك، تبقى الميزة المطلوبة بشدة هي Always On Display، ومن المرجح أن تصل هذه الميزة إلى أجهزة OnePlus المتوافقة في شهر أغسطس أو سبتمبر.
قفل الصور المخفية في المعرض بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع، وتشغيل الصوت أثناء إنتهاء الهاتف من الشحن، ووضع المجلدات في درج التطبيقات وإضافة المزيد من ” الميزات الأساسية ” إلى وضع Zen Mode موجودة أيضًا على خريطة الطريق ويجب أن تصل مع التحديثات المستقبلية.
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