سماعات Samsung Galaxy Buds X القادمة ستدعم تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يعد سرًا أن شركة سامسونج تعمل على خليفة لسماعات +Galaxy Buds تُدعى Galaxy Buds X. أو ربما يتعايشون معًا في رفوف المتاجر، ولكن بالنظر إلى أنه تردد بأنه سيتم تسعير Galaxy Buds X بنحو 140 دولار أمريكي تقريبًا، فنحن نشك في أن هذه السماعات ستحل محل الجيل القديم.

على أي حال، وفقا لطلب مُقدم لمكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيبدو أن سماعات Galaxy Buds X ستدعم تقنية إلغاء الضوضاء مما يجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع AirPods Pro من آبل و Google Pixel Buds 2 من جوجل. وكما ترون، فإن تصميم Galaxy Buds X يبدو غير تقليدي ولا يشبه تصميم تلك السماعات التي تم تسريبها قبل شهر.

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نظرًا لأن هذه السماعات وصلت بالفعل لدى مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، فربما تستعد شركة سامسونج لإطلاق هذه السماعات في وقت أقرب مما نعتقد.