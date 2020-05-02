شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع مبيعات الهواتف الذكية 13% خلال الربع الأول من 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research عن آخر تقاريرها حول سوق الهواتف الذكية في العالم، حيث أشار التقرير إلى تراجع المبيعات بشكل كبير في الربع الأول من 2020 لتصل أدنى مستوياتها منذ نفس الفترة في 2014 – أي قبل 6 سنوات، حيث أرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا بالعالم.

وبحسب موقع GSM الهندى فرغم تراجع المبيعات العامة للهواتف الذكية، فإن هواتف الجيل الخامس 5G شهدت تحقق نجاحًا بنمو مبيعاتها، كما أشار التقرير إلى وصول المبيعات الاجمالية للهواتف خلال الربع الأول من 2020 لنحو 295 مليونًا، مقارنة مع 341 مليونًا في 2019.

ولعل هذا التراجع الكبير في مبيعات الهواتف جاء بالتزامن مع ارتفاع مبيعات هواتف الجيل الخامس وبنمو قدره 7% لتصل حصتها الإجمالية 8%، كما شهد التقرير تراجع مبيعات الهواتف للعديد من كبرى الشركات فى السوق، خاصة الشركات الصينية التى تحتل مراكز متقدمة، مع ملاحظة أن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت في الصين بنسبة 27%، وهو ما أثر على تراجع مبيعات السوق العالمي بالكامل.

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وفي نفس السياق من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي للهواتف الذكية عالميًا بنسبة 16.5٪ ليصل إلى 287 مليون هاتف في ربع يونيو مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما قالت شركة أبحاث السوق TrendForce أن سامسونج وأبل ستحتفظان بنقاطهما الأولى والثالثة على لوحة الصدارة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة أبحاث السوق إن كلاهما يتوقع أن يفقد حصته في السوق أمام منافسيه الصينيين، ويتبع ذلك انخفاض الإنتاج بنسبة 10٪ على مستوى العالم في ربع مارس، عندما انتشر التفشي وبلغ ذروته في الصين قبل اجتياح أوروبا والولايات المتحدة.

وقد خفضت TrendForce توقعاتها السنوية للإنتاج إلى 1.24 مليار هاتف ذكي ، بانخفاض 11.3٪ عن 2019 ، من 1.35 مليار، وقالت الشركة :"إن الوباء يجعل آثاره محسوسة الآن في جانب الطلب في سوق الهواتف الذكية من خلال دفع الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم".