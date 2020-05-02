شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن شحن مليون درع للوجه أسبوعيا لعمال الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن شحن 7.5 مليون درع للوجه لعمال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وتواصل شحن أكثر من 1 مليون من هؤلاء كل أسبوع لمقدمي الرعاية الصحية، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك:" إن شبكتنا العالمية من شركاء سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والعاملين في العمليات في كل جزء من الشركة كانت توفر أيضًا أكثر من 30 مليون قناع للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية، مما يضمن التبرع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا في كل المنطقة حول العالم ".

واضاف: "بينما كانت فرق منتجاتنا تستعد لإطلاق iPad Pro جديد وMagic Keyboard وMacBook Air وiPhone SE الجديد، والتي لقيت استحسانًا كبيرًا من قبل المراجعين والمستهلكين على حد سواء، كانوا يعملون أيضًا مع موردينا لتصميم واختبار وتصنيع وتوزيع أكثر من 7.5 مليون درع وجه"، بحسب موقع TOI الهندى.

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واستكمل: "نواصل شحن أكثر من مليون منها كل أسبوع إلى الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين على الخطوط الأمامية"، وقال كوك إنه تم تنزيل تطبيق فحص COVID-19 من Apple أكثر من مليوني مرة، وتم الوصول إلى نسخة الويب من الموقع من قبل 3 ملايين زائر فريد.

وفي مارس، أعلنت Apple عن التبرع بـ 10 ملايين قناع لمحاربة COVID- 19، وكانت تستخدم مصادر سلسلة التوريد للمساعدة في توزيعها في جميع أنحاء العالم.