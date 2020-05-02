تكنولوجيا: هواوي تستعد لإستبدال منصة WINDOWS 10 بنظام HARMONYOS 2.0 في أجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات جديدة عبر Huaweicentral على Weibo اليوم لتؤكد على أن شركة هواوي تخطط لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب بنظام تشغيل الشركة الخاص HARMONYOS 2.0 الذي تستبدل به منصة ويندوز 10.

كانت شركة هواوي قد أشارت خلال العام الماضي إلى خططها لإطلاق أجهزة حاسب بنظام تشغيل الشركة HarmonyOS، واليوم جاءت أحدث التسريبات لتؤكد على أن هواوي في طريقها لإستبدال نظام تشغيل ويندوز 10 بنظام HarmonyOS 2.0.

ولقد أكدت عدة تقارير على أن الأجهزة الجديدة بنظام HarmonyOS 2.0 ستقدم في السوق الصيني في البداية، مع معالجات Kunpeng، كما أكدت التسريبات على أن السوق المحلي بدأ بالفعل في دعم هواوي في إنشاء سلاسل توريد لأجهزة الحاسب.

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ويعد نظام HarmonyOS المطور من هواوي نظام مرن، حيث طور من الشركة ليدعم العمل على الساعات الذكية، وأجهزة الحاسب، والسيارات وغيرها من الأجهزة.

من جانب أخر تبقى الهواتف الذكية الآن بنظام تشغيل الأندوريد، إلا أن شركة هواوي إستبدلت خدمات جوجل بخدمات هواوي و AppGallery، حيث تحتاج هواوي الكثير من الوقت لتطوير نظام تشغيل متكامل لدعم هواتفها الذكية ليحاكي منصة الأندوريد من جوجل أو iOS من ابل.

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