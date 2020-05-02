تكنولوجيا: سامسونج تدعم سماعتها القادمة Galaxy Buds X بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تقارير سابقة على خطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Galaxy Buds X، وفي تسريبات جديدة اليوم أشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بميزة إلغاء الضوضاء.

بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds X، التي تأتي بعد إصدار الشركة الأخير Galaxy Buds Plus، والتي قد تستبدل بها سامسونج الجيل القديم من السماعات اللاسلكية مع سعر متوقع 140 دولار.

ولقد جاءت أحدث التفاصيل حول سماعة Galaxy Buds X اللاسلكية عبر مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة، حيث أشير إلى أن سماعة Galaxy Buds X تأتي لمنافسة سماعة ابل AirPods Pro وسماعة جوجل Pixel Buds 2 في ميزة إلغاء الضوضاء.

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من جانب أخر إستعرضت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع لسماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds X، والذي يحاكي شكل حبة الفول، وهو تصميم غير تقليدي في السماعات اللاسلكية.

يذكر أن خروج التفاصيل الجديدة حول سماعة Galaxy Buds X اللاسلكية من مكتب براءات إختراع الولايات المتحدة يشير إلى خطط العملاق الكوري لكشف النقاب عن هذا الإصدار في وقت قريب، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من سماعات سامسونج اللاسلكية.

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