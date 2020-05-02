قوته 6.2.. معهد الفلك يعلن في بيان رسمي تفاصيل زلزال البحر المتوسط

كتب: ضياء السقا

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، موقع زلزال، اليوم السبت، والذي شعر به بعض السكان، وتفاصيل بياناته.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء السبت ٢ مايو 2020، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح على إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط.

وأوضح القاضي، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة الثانية و51 دقيقة مساء، بتوقيت القاهرة، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 34.073° شمالا، وخط الطول 25.61 شرقًا، وعلى عمق 10كم.

وأكد المعهد، أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد قال إن الشبكة القومية للزلازل، لم تسجل أي هزات أرضية بالقاهرة والجيزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شعر عدد من سكان القاهرة والجيزة بهزة أرضية، في الثالثة عصر اليوم السبت.

وأكد القاضي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الشبكة سجلت اليوم هزة أرضية ولكنها في البحر المتوسط بجزيرة كريت بقوة 6.3 ريختر غير مؤثرة ولم يصل تأثيرها للقاهرة والجيزة ولم يتلق المعهد أية خسائر.

وكان أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، وهو ما جعل سكان القاهرة والجيزة يشعرون به، مشيراً إلى أن الزلزال له توابع أخرى.