كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Redmi المرتقب Redmi K30i، حيث ينطلق هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.
كانت شركة Redmi قد كشفت النقاب عن هاتف Redmi K30 في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث جاء النموذج الخاص بالسوق الصيني بميزة الإتصال بشبكات 5G، بينما دعم النموذج الخاص بالأسواق العالمية الإتصال بشبكات 4G فقط، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Redmi K30i.
أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة Redmi ستقدم هاتفها القادم Redmi K30i بميزة الإتصال بشبكات 5G، على أن ينطلق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.
كما تؤكد التسريبات اليوم على أن Redmi تدعم هاتف Redmi K30i بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، لدعم الشركة في إطلاق الهاتف بمستوى تسعير جيد في الأسواق، ولقد جاءت هواتف Redmi K30 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.
يذكر أن التفاصيل الجديدة حول الهاتف قد رصدت في واجهة MIUI لتطبيق الكاميرة، حيث يظهر الهاتف برمز “Picasso”، وهو نفس الرمز المستخدم لهاتف Redmi K30 5G، لذا من المتوقع أن يعود الرمز في الواجهة البرمجية لهاتف Redmi K30i المرتقب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف Redmi K30i ينطلق قريباً بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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