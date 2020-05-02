شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول تطبيق تتبع لفيروس كورونا بكندا مع إعادة فتح الاقتصاد ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مقاطعة ألبرتا الكندية أول تطبيق هاتف في البلاد لتتبع اتصالات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث تعيد البلاد تشغيل اقتصادها ببطء، فيما تعد الاختبارات المتزايدة وتتبع الاتصال من الأجزاء الرئيسية في خطط إعادة فتح الاقتصادات التي تم إغلاقها بشكل كبير لإبطاء انتشار الوباء، مع عدم توفر لقاح أو علاج مثبت.

وفي الوقت الحالي، يتم تتبع الاتصال يدويًا، عن طريق مطالبة المرضى المصابين بالتذكر مع من تفاعلوا معهم، ويستخدم تطبيق Alberta التطوعي، المسمى ABTraceTogether، تقنية Bluetooth اللاسلكية لتحديد الهواتف التي تم تثبيت التطبيق عليها أيضًا، والتي تلامس مترين مع شخص مصاب لمدة 15 دقيقة على الأقل في غضون 24 ساعة.

وبمجرد إصابة الشخص الذي لديه التطبيق بالعدوى، ستطلب خدمات ألبرتا الصحية من الشخص تحميل البيانات المشفرة التي ستسمح للعاملين في البحث عن المفقودين بالوصول إلى آخرين كانوا على اتصال وثيق، ولا يتم جمع بيانات الموقع الجغرافي، ويتم تخزين البيانات حول اللقاءات مشفرة على الهواتف.

وقالت الدكتورة دينا هينشو، المسؤولة الطبية للصحة في ألبرتا: "كلما استطاعت متتبعات الاتصال في ألبرتا للخدمات الصحية بشكل أسرع إبلاغ الأشخاص المكشوفين الذين كانوا على اتصال وثيق، كلما تمكنا بشكل أسرع من منع التفشي المحتمل".

Advertisements

وقد أصبحت ألبرتا أحدث مقاطعة هذا الأسبوع لإعلان خطة مرحلية لإعادة فتح الخدمات والشركات، وقال رئيس الوزراء جوستين ترودو يوم الأربعاء أنه سيكون من المهم ضمان التوازن بين الخصوصية وأمن البيانات والحاجة إلى مزيد من المعلومات حول انتشار الفيروس.

وقال إن هناك العديد من المقترحات قيد التطوير التي قد تنطبق على كندا، فيما حث دعاة الخصوصية في بريطانيا الحكومة على منع التطبيق الذي سيتم إطلاقه قريبًا من التحول إلى شكل من أشكال المراقبة الحكومية، بينما تعد ألبرتا لديها ثالث أكبر عدد حالات في كندا - 10 ٪ من الإجمالي الوطني - وواحد من أكثر برامج الاختبار قوة في كندا.

ويرجع كثير من حالاتها إلى تفشي المرض في مصانع اللحوم ودور التمريض، وصرحت وزيرة الصحة الاقليمية كريستين إليوت للصحفيين بأن أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان، تبحث في خيارات التطبيقات، وقد ارتفع عدد الوفيات في كندا بأقل من 5 ٪ يوم الجمعة إلى 3223 حالة وفاة، في حين ارتفعت الحالات إلى ما يقرب من 54000، حيث تستمر الأرقام اليومية في الاستقرار.

وقالت مقاطعة كيبيك، مركز بؤرة الفيروسات في البلاد، إنها بدأت تكثف الاختبارات قبل خطة لبدء إعادة فتح الأعمال والمدارس هذا الشهر، وقال هوراسيو ارودا مدير الصحة العامة في كيبيك إن الفحص سيعطي الأولوية لمرضى المستشفى الذين يعانون من الأعراض والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دار التمريض والمقيمين. وصرح للصحافيين "كلما اختبرنا، وجدنا اكثر".