شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة مضادة للفيروسات.. فكرة شركة صينية لمجابهة جائحة كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكيد أن جائحة فيروس كورونا المستجد، ستغير من شكل الحياة فى المستقبل بصورة كبيرة، وستغير من شكل التعامل بين الأشخاص فى المستقبل، حتى فى حالة انحسار الجائحة بشكل كبير.

وفى خطوة فى هذا التغيير، بدأت شركة صناعة سيارات صينية، فى تصنيع سيارة تتمتع بمزايا على رأسها مكافحة الجراثيم والفيروسات، وذلك على خلفية تزايد المخاوف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع سبوتينك.

وبدأت شركة صينية للسيارات فى مشروع قيمته 52 مليون دولار تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، وهدفه حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى السيارة، بهدف حماية السائقين والركاب من أى مواد ضارة.

كما تسعى الشركة إلى تطوير مواد مضادة للفيروسات للحفاظ على أدوات التحكم ومقابض الأبواب فى السيارة خالية من الفيروسات والجراثيم.

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وكشفت التقارير عن ميزة اخرى من المقرر أن توفرها السيارة الصحية، إذ ستحتوى على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء.

وأكد موقع سبوتينك، على أنه على الرغم من التكنولوجيا المستخدمة غير مثبتة، إلا أن المحللين، يتوقعون أن يصبح هذا التوجه عالميا.

وفيما يتعلق بأنظمة تكييف الهواء، وعدت الشركة، بطرح مواد جديدة مستدامة بيئيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، يمكن استخدامها داخل أنظمة مكيفات الهواء.