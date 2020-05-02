هل شعر سكان القاهرة والجيزة بهزة أرضية؟.. معهد الفلك يوضح تفاصيل زلزال البحر المتوسط

كتب: ضياء السقا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل، لم تسجل أي هزات أرضية بالقاهرة والجيزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شعر عدد من سكان القاهرة والجيزة بهزة أرضية، في الثالثة عصر اليوم السبت.

وأكد القاضي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الشبكة سجلت اليوم هزة أرضية ولكنها في البحر المتوسط بجزيرة كريت بقوة 6.3 ريختر غير مؤثرة ولم يصل تأثيرها للقاهرة والجيزة ولم يتلق المعهد أية خسائر.

وكان أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، وهو ما جعل سكان القاهرة والجيزة يشعرون به، مشيراً إلى أن الزلزال له توابع أخرى.