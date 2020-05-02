هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة

ضربت هزة أرضية محافظتيّ القاهرة والجيزة في تمام الساعة الثالثة عصراً اليوم السبت. وذكرت تقارير صحفية أن مصدر الزلزال كان وسط البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جزيرة كريت. وأوضح أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، وهو ما جعل سكان القاهرة والجيزة يشعرون به، مشيراً إلى أن الزلزال له توابع أخرى.

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