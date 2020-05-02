تكنولوجيا: كيفية إستخدام كاميرات DSLR أو الكاميرات بدون مرآه داخلية ككاميرة webcam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدى فرض الحظر على الكثير من المستخدمين إلى الإتجاه لعقد إجتماعات الفيديو، أو الدردشة الجماعية على شبكة الإنترنت، إلا أن كاميرة webcam لا تأتي بالآداء المطلوب، حيث تقدم صور ضبابية وغير واضحة غالباً، ولإستبدال كاميرة webcam بكاميرة DSLR أو الكاميرات بدون مرآه داخلية يمكنك متابعة السطور القادمة.

قد يلجأ بعض المستخدمين إلى شراء كاميرة webcam مستقلة تقدم آداء أعلى في تسجيل الفيديو، أو إعادة إستخدام الهاتف للعمل ككاميرة webcam، والذي سيقدم آداء أفضل من كاميرة جهاز الحاسب المحمول.

يمكن للمستخدم الحصول على أفضل آداء في كاميرة webcam لتسجيل الفيديو أو مكالمات الفيديو في الألعاب، أو مكالمات الفيديو في تطبيقات التواصل الإجتماعي، وذلك من خلال إستخدام كاميرة DSLR أو الكاميرة بدون مرآة داخلية لجهاز الحاسب، التي ستتيح للمستخدم الحصول على أعلى جودة.

ويعتمد إستخدام كاميرة DSLR أو الكاميرة بدون مرآة داخلية على نوع الجهاز والكاميرة المستخدمة، حيث يمكن تنفيذ ذلك غالباً عبر تثبيت جزء من البرمجيات،ومن ثم ضبط كابل USB للإتصال بين جهاز الحاسب والكاميرة.

أيضاً يتوفر لكاميرات Canon الحديثة تطبيق لجهاز الحاسب، يتيح إتصال جهاز الحاسب بالكاميرة عبر منفذ USB ومن ثم إستخدام الكاميرة للعمل ككاميرة webcam، إلا أنها معالجة تستهدف كاميرات أخرى أو أجهزة Macs، كما تتضمن غالباً كاميرة webcam إفتراضية.

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لذا قد يحتاج المستخدم إلى إستخدام ملحقات تدعم الإقتران وتحويل HDMI إلى منفذ USB، حيث تعرف هذه الملحقات ب”USB capture cards” والتي تأتي بمستوى تسعير يبدأ من 100 دولار أو أكثر، إلا نقص مخزون الأجهزة مع إنتشار فيروس كورونا قد يؤدي إلى صعوبة العثور على هذه الملحقات، ويعد جهاز IOGear النموذج المرشح لك والذي يتوفر في B&H Photo الآن.

ويحتاج المستخدم إلى كابل HDMI أو Micro HDMI للتوصيل بالكاميرة، أيضاً يمكن للمستخدم الحصول على كابل full-length Micro HDMI، أو محول لتحويل HDMI إلى Micro HDMI.

أيضاً عند إتصال الكاميرة سيكون على المستخدم تمكين “مسح ل HDMI” بهدف التخلص من كافة معلومات التعرض في الكاميرة، للحصول على فيديو أفضل.

كما يحتاج المستخدم أيضاً إلى حامل ثلاثي القوائم لتثبيت الكاميرة للعمل ككاميرة webcam، والذي سيتيح رفع الكاميرة إلى مستوى جيد، كما سيحتاج المستخدم إلى محول A/C لدعم شحن الكاميرة بالطاقة كبديل للبطارية، وتدعم بعض الكاميرات الشحن عبر USB-C.

يذكر أن كاميرة webcam ترتكز على عدسات بزوايا عرض واسعة لتسجيل مشهد كامل، لذا سيحتاج المستخدم إلى دعم كاميرة DSLR أو كاميرة بدون مرآة دخلية بعدسات بزوايا واسعة.

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