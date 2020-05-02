تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية وتقنية الشحن في هاتف Realme X3 SuperZoom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان قريباً عن هاتف Realme X3 SuperZoom الذي يأتي بإعدادات متقدمة في تقنية التكبير في الكاميرة، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن قدرة البطارية وتقنية الشحن لهذا الإصدار.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Realme X3 SuperZoom يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، وفي أحدث التسريبات التي نشرت عبر leakster، كشف عن أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4200 mAh، كما يضم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، حيث من المتوقع أن تكون التقنية المستخدمة هي VOOC من Oppo.

يذكر أن تفاصيل مواصفات هاتف Realme X3 SuperZoom التي كشف عنها في التسريبات مازالت محدودة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة أو في الإعلان الرسمي لاحقاً.

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