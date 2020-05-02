الهاتف Redmi K30i سيأتي مع كاميرا أساسية بدقة 48MP بدلاً من 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق الهاتف Redmi K30 في شهر ديسمبر الماضي، كانت النسخة الصينية هي الوحيدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في حين كانت النسخة العالمية تدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط. تشير الشائعات الآن إلى أن الهاتف Redmi K30i سيتحدى الجميع ليصبح أرخص هاتف 5G في السوق، ومن المحتمل أن يكون متاحًا خارج الصين كذلك.

ولكن لإبقاء السعر منخفضًا، يجب التضحية ببعض الأشياء. في هذه الحالة، من المرجح أن يستخدم الهاتف Redmi K30i مستشعرًا بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية بدلاً من مستشعر 64 ميغابكسل الموجود في هواتف Redmi K30 الحالية.

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تأتي هذه المعلومات من تعليمات برمجية في تطبيق الكاميرا الأساسي في روم MIUI الموجه لهاتف يحمل الإسم الرمزي ” Picasso “، وهو الإسم الرمزي للهاتف Redmi K30 5G. وبما أننا نعلم أن هذا الهاتف يستخدم كاميرا 64 ميغابكسل، فمن الآمن أن نفترض بأن هذا هو الهاتف Redmi K30i 5G الموجه للأسواق العالمية.