تقرير جديد يُلمح لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Google Pixel 4a المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Google Pixel 4a محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية، ولكن لم تقم شركة جوجل بعد بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف. الآن بعدما قامت شركة آبل بالكشف عن الهاتف iPhone SE 2020 لتنافس به بقوة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، فكل الأنظار مسلطة الآن نحو الهاتف Google Pixel 4a.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر مؤخرًا تقرير جديد من ألمانيا يُفيد أن الهاتف Google Pixel 4a سيُعرض للبيع في البلاد في اليوم 22 من شهر مايو الجاري. وتردد أنه تم الحصول على هذه المعلومات من شركة الإتصالات المحلية Vodafone. وعلى ما يبدو، فسوف يتم تسعير الهاتف Google Pixel 4a بنحو 399 يورو في أوروبا مما يجعله أرخص من الهاتف iPhone SE 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ سعر كلا الهاتفين من 399 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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في حالة إذا كانت هذه المعلومات صحيحة وتقرر بالفعل عرض الهاتف Google Pixel 4a للبيع بشكل رسمي يوم 22 مايو في ألمانيا، فهذا يعني أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في وقت مبكر، وقد يحدث ذلك في الأسبوع المقبل أو في الأسبوع الذي يليه.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.