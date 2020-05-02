شحنات الهواتف الذكية في الصين تنخفض بنسبة 22% في الربع الأول، وHuawei تواصل الريادة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لأحدث تقرير من مؤسسة Counterpoint Research، فقد شهدت مبيعات الهواتف الذكية في الصين أقسى ربع في الذاكرة الحديثة، حيث إنخفضت بنسبة 22 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019. كما هو متوقع، فإن جائحة COVID-19 المستمرة هي السبب الرئيسي لضعف الطلب حيث إنخفضت الشحنات في فبراير وحده بنسبة 35 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. في الوقت نفسه، نمت المبيعات عبر الإنترنت إلى 50 في المئة، إرتفاعًا من 30 في المئة خلال العام الماضي.

كانت شركة Huawei هي الشركة المصنعة الوحيدة التي بقيت طافية خلال هذه الفترة مع زيادة بنسبة 6 في المئة على مستوى المبيعات. شهدت شركة Apple إنخفاضًا بنسبة 1 في المئة فقط، بينما عانت شركة Vivo إنخفاضًا بنسبة 27 في المئة، وشركة Oppo من إنخفاض بنسبة 30 في المئة، وشركة Xiaomi من إنخفاض بنسبة 35 في المئة. من حيث الحصة السوقية، فقد كانت الشركات المذكورة تقف وراء 93 في المئة من إجمالي المبيعات، حيث تمتلك شركة Huawei وحدها حصة تقارب 40 في المئة.

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كان iPhone 11 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الفترة من يناير إلى فبراير، مما جعله الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الصين للشهر السابع على التوالي. كانت Huawei Mate 30 5G و Huawei Nova 6 Series و Honor X9 Series الأفضل مبيعًا في هذه الفترة.

نظرًا لأن شحنات هواتف 5G شهدت زيادة بنسبة 120 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فهي تمثل الآن 15 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية. تم تصنيع أكثر من هواتف 5G التي تم شحنها في الربع الأول من هذا العام من قبل شركة Huawei. كانت Oppo و Vivo و Xiaomi هي الشركات الأخرى الرائدة في سوق هواتف 5G. تتوقع مؤسسة Counterpoint Research أن تمثل هواتف 5G أزيد من 40 في المئة من السوق بحلول نهاية الربع الرابع من هذا العام.