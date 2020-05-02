الطلب على الهواتف الذكية الجديدة يتقلص في الربع الأول من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقينا بالأمس تقريرًا من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، ولدينا الآن تقرير آخر من مؤسسة Canalys لأداء السوق. تبدو النتائج متشابهة، فهناك إنخفاض إجمالي بنسبة 13% على مستوى شحنات الهواتف الذكية بحيث تم شحن أقل من 300 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام.

ووفقًا لمحلل Shengtao Jin من مؤسسة Canalys، فقد تمكن عدد قليل من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من تحمل تأثير الوباء العالمي على الوضع الإقتصادي. سجلت Samsung و Apple و Huawei بعض الخسائر، في حين تمكنت Xiaomi من رفع شحناتها بنسبة 9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. سجلت شركة Vivo أيضًا قفزة طفيفة على مستوى المبيعات، ولكن هذا لا بد أن يتغير.

أكد Ben Stanton، كبير المحللين في الشركة، ما يخشاه الكثيرون، وهو ظهور ذروة التأثير في الربع التالي. ووفقًا لـ Ben Stanton، ستفشل بعض المتاجر الفعلية دون دعم حكومي، مما سيؤثر على سوق الهواتف الذكية بشكل عام.

سيكون التدفق النقدي حاسمًا في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تقلل جميع الشركات المصنعة الكبرى من نفقاتها على التسويق والإستراتيجيات الجديدة. ومع ذلك، فمن الضروري ” تحقيق التوازن “، وإلا فإن الشركات التي تمكنت من التكيف بشكل أسرع مع الوضع ستتغلب على المنافسين الأبطأ.