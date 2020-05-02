آبل قد تسمح في المستقبل القريب للمستخدمين بتعديل الرسائل المُرسلة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل سبق لك أن إرتكبت خطأ عندما أرسلت رسالة؟ من المحتمل أنك تعرضت لذلك، وعادة ما تسمح به معظم منصات الدردشة هو القدرة على إلغاء هذه الرسالة، مما يمنحك فرصة لإعادة إرسال الرسالة الصحيحة. ومع ذلك، يبدو أنه من الممكن أن تسمح شركة بل في المستقبل للمستخدمين بتحرير تلك الرسائل المرسلة بدلاً من ذلك.

وفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا، فهي توضح كيف تعمل آبل على نظام يسمح للمستخدمين بتحرير الرسائل المرسلة. الأمر المثير للإهتمام في هذا هو أنه قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السماح بتحرير رسالة تم إرسالها عبر الشبكة الخلوية.

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هناك منصات مثل Discord و Slack تسمح للمستخدمين بتحرير الرسائل المرسلة، ولكن هذا لأنه يتم إرسالها عبر خادم مركزي، مما يعني أنه يمكن رؤية التعديلات التي تم إجراؤها بسرعة وتطبيقها على كلا طرفي المحادثة. هذا على عكس الرسائل المباشرة مثل الرسائل النصية العادية.

تشير براءة الإختراع أيضًا إلى أنه يمكن أن تكون هناك طريقة يمكن للمستخدمين من خلالها الإطلاع على تاريخ تلك الرسائل المحررة لمنع المستخدمين من قول شيء وتحريره بعد ذلك لجعله يبدو وكأنهم قالوا شيئًا آخر. ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم براءات الإختراع، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت هناك خطط لتحويل براءة الإختراع هذه إلى حقيقة أم لا، ولكن إذا كانت آبل تأمل في أن تتنافس منصة iMessage الخاصة بها بشكل أفضل مع البدائل من المنافسين، فقد تكون القدرة على تحرير الرسائل المرسلة ميزة جذابة من شأنها إستقطاب المزيد من المستخدمين.