شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق الأمم المتحدة للتباعد الإجتماعى يؤدى لنتائج خاطئة وتنبيهات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي (UNTIL) تطبيق على أندرويد وأيفون يعمل بالبلوتوث لقياس المسافة بين الهواتف، وإصدارتنبيه عند الاقتراب عن المسافة الاجتماعية المحددة وهى 1.5 متر، ولكن كشف الباحثون أن التطبيق الخاص بتعليم الناس التباعد الاجتماعي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة وتنبيهات غير حقيقية.

يشمل ذلك أجهزة مثل السماعات الذكية والتلفزيون، وحتى المستشعرات التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية قصيرة المدى، لذلك فهي تولد نتائج إيجابية خاطئة.

وصمم الخبراء تطبيق UNTIL لتنبيه المستخدمين عندما يقترب جهاز يعمل بالبلوتوث بآخرعلى مسافة 1.5 متر، ومن هنا جاء اسم 1point5 أي حوالي مسافة 5 أقدام.

ويستخدم عدد من البلدان البلوتوث للمساعدة في تتبع فيروس كورونا، ولكن في هذه الحالة يتم استخدامه فقط لتنبيه المستخدم إذا كان يخالف إرشادات التباعد الاجتماعى.

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هناك تطبيقات أخرى مثل تلك المستخدمة في سنغافورة وتطبيقات مقترحة لـ NHS تدون ملاحظة إذا كان شخص ما قريبًا من مستخدم آخر، ويمكن للأطباء استخدامها في تتبع انتشار فيروس كورونا.

قال موريزيو ماريا جازولا، رئيس برنامج UNTIL العالمي، أن المسافات الاجتماعية تنقذ الأرواح، وقد تم تصميم التطبيق للمساعدة في تدريب الناس على مسافة آمنة، مضيفا: " التطبيق يقيس المسافة بين الهواتف والأجهزة الأخرى طالما أن البلوتوث في هذه الهواتف قيد التشغيل".

كما أنه كان من المفترض أن يكتشف ما إذا كان المستخدمون الآخرون قريبون، ثم يرسل تنبيهًا "يرجى الحفاظ على مسافة"، لكن الباحثين في Motherboard يقولون أن هذا لا يحدث بشكل جيد.

وفقًا لـ Motherboard، الذي اختبر التطبيق على جهازي أندرويد مختلفين، عندما حملهما بالقرب من هواتف أخرى، لم يكتشف التطبيق البلوتوث.

علق المستخدمون أيضا، "إنه لا يعمل" و "إضاعة الوقت" و "يرجى عدم تنزيل التطبيق"، فتعد القدرة على اكتشاف أجهزة البلوتوث الأخرى وظيفة أساسية للتطبيق، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي لا يبدو أنه يعمل، حيث قال مستشار الأبحاث أشكان سلطاني، إن جميع أنواع الأدوات تستخدم البلوتوث، وبالتالي فإن الاعتماد فقط على التكنولوجيا اللاسلكية سيؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة.