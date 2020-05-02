شديد البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس عاشر أيام رمضان 2020 (بيان)

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، عاشر أيام رمضان 2020، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحيانا على وسط سيناء.
أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:
القاهرة 16 – 31
الإسكندرية 17– 25
قنا 24- 38
الأقصر 25 – 40
أسوان 25 – 40
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