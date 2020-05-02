شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار هونج كونج يختبر أكشاك للتطهير تقتل الفيروسات فى 40 ثانية فقط .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول العديد من الدول إجراء تدابير احترازية لمقاومة الفيروسات، حيث بدأ مطار هونج كونج الدولي في تجربة أكشاك التطهير، حيث يدعى أنه قادر على قتل جميع الميكروبات، بما في ذلك فيروس كورونا، خلال 40 ثانية.





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن المطار هو المكان الأول في العالم الذي يستخدم فيه أكشاك التطهير CLeanTech التي يستخدمها بعض العاملين مثل موظفي الصحة العامة، تزعم أن السطح الداخلي للمقصورة مطلي بمادة مضادة للميكروبات تقتل أي فيروسات وبكتيريا.

ويصف المطار أكشاك التطهير بأنها تقوم على تطهير كامل الجسم، حيث يتم فحص درجة حرارة الأفراد قبل الدخول ، وهي علامة تحذير رئيسية لـفيروس كورونا COVID-19، وبعد الدخول داخل المقصورة المغلقة ، تبدأ إجراءات التطهير والصرف الصحي ، وتستغرق حوالي 40 ثانية من البداية إلى النهاية.

وقال متحدث باسم المطار في بيان، أن السطح الداخلي للأكشاك مجهز بطبقة مضادة للميكروبات يمكنها أن تقتل الفيروسات والبكتيريا على الأجسام البشرية والملابس عن بعد باستخدام تقنيات المحفز الضوئي و إبر النانو كما يتم رش رذاذ التعقيم للتطهير الفوري، حيث تعتبر تلك الأكشاك واحدة من العديد من التدابير التي يجري تجربتها من قبل المطار لإبقائها خالية من العدوى.

وتشمل الاختبارات الجارية الأخرى الروبوتات وتم استخدام الروبوتات الأسطوانية المزودة بجهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وجهاز تعقيم بالهواء، وتعمل على مدار الساعة، وقال ستيفن يو ، نائب مدير تقديم الخدمات: 'إن سلامة ورفاهية موظفي المطار والركاب هم دائمًا أولويتنا الأولى، وعلى الرغم من أن الحركة الجوية قد تأثرت بالوباء ، إلا أننا لا ندخر جهداً في ضمان أن يكون المطار بيئة آمنة لجميع المستخدمين، وسنواصل البحث في تدابير جديدة لتعزيز أعمال التنظيف والتطهير".

Advertisements

كما أعربت هيئة المطارات في هونغ كونج عن عزمها استخدام طلاء مضاد للميكروبات مشابه لما هو مستخدم داخل CLeanTech ، في جميع مرافق الركاب، تستمر هذه التجربة طوال شهر مايو ، بعدها يتم اتخاذ فرار إذا كانت ستنفذها على المدى الطويل.