آبل وهواوي تهيمان على السوق الصيني خلال الربع الأول من 2020

أظهر تقرير جديد نشرته شركة الأبحاث (كاناليس) Canalys اليوم الجمعة هيمنة كل من شركتي آبل وهواوي على سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي شحنات الهواتف الذكية في البلاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار/ مارس الماضي انخفض بنسبة 18٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 72.6 مليونًا، حيث أدى تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 إلى خسائر في سلاسل التوريد الصينية وطلب المستهلكين.

واستحوذت شركة هواوي الصينية – التي تعد ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم بعد منافستها الكورية سامسونج – على 41.4٪ من السوق المحلية، مقارنة بـ 33.9٪ قبل عام. وارتفعت شحناتها الإجمالية بنحو 1٪ إلى 30.1 مليونًا. وجاء هذا النمو على حساب منافسي هواوي المحليين، مثل: أوبو، وفيفو، وشاومي التي شهدت انخفاضًا بنسبة 26٪، و19٪، و26٪، على التوالي.

وتعتمد الشركات الأربع جميعها بدرجة كبيرة على المبيعات الخارجية؛ للحصول على الإيرادات، ومع ذلك، فإن هواوي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على السوق المحلية نظرًا لكون أجهزتها الحديثة لن تحتوي على خدمات جوجل المحمولة Google Mobile؛ بسبب القيود التي تفرضها عليها الحكومة الأمريكية.

أما شحنات شركة آبل الأمريكية فقد انخفضت أكثر من 4٪، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا، ولكن أقل من متوسط الصناعة. ومع ذلك نمت حصتها في السوق، حيث بلغت 8.5٪، من 7.3٪ في العام الماضي.

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وأعلنت شركة آبل عن مبيعات وأرباح تجاوزت توقعات وول ستريت يوم الخميس، وقال الرئيس التنفيذي (تيم كوك): إن مبيعات الصين “تسير في الاتجاه الصحيح” مع إعادة فتح البلاد والتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تُصدر آبل أول هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من العام الحالي. وقد خفض تجار التجزئة عبر الإنترنت في الصين حديثًا أسعار (آيفون 11)، وقال محللون: إن هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE الجديد المتوسط السعر للشركة حظي بمبيعات أفضل مما كان متوقعًا في البلاد.

وبعد سنوات من الانكماش في السوق، كانت شركات صناعة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد تأمل في أن يؤدي إطلاق طُرُز الجيل الخامس الجديدة إلى دفع المستهلكين إلى شراء أجهزة جديدة. ولكن المحللين الآن يتوقعون أن يؤخر المستهلكون شراء هواتف 5G لصالح هواتف 4G الرخيصة بسبب الكساد الناجم عن انتشار الفيروس.

وقالت (نيكول بنج) – نائبة رئيس قسم الأجهزة المحمولة في (كاناليس): “بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا حذرين بشأن سرعة التعافي في سوق الهواتف الذكية في الصين للعام الحالي، ونحافظ على أفضل سيناريو لدينا وهو 326 مليون شحنة لعام 2020، منها 137 مليون هاتف ذكي يدعم 5G”. وأضافت: “إن وضع الاقتصاد الكلي هو علامة حمراء ضخمة للاعبين في السوق الصينية هذا العام”.