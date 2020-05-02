شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بانخفاض إنتاج الهواتف الذكية بالعالم بنسبة 16.5٪ فى ربع يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي للهواتف الذكية عالميًا بنسبة 16.5٪ ليصل إلى 287 مليون هاتف في ربع يونيو مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما قالت شركة أبحاث السوق TrendForce أن سامسونج وأبل ستحتفظان بنقاطهما الأولى والثالثة على لوحة الصدارة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة أبحاث السوق إن كلاهما يتوقع أن يفقد حصته في السوق أمام منافسيه الصينيين، ويتبع ذلك انخفاض الإنتاج بنسبة 10٪ على مستوى العالم في ربع مارس، عندما انتشر التفشي وبلغ ذروته في الصين قبل اجتياح أوروبا والولايات المتحدة.

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وقد خفضت TrendForce توقعاتها السنوية للإنتاج إلى 1.24 مليار هاتف ذكي ، بانخفاض 11.3٪ عن 2019 ، من 1.35 مليار، وقالت الشركة :"إن الوباء يجعل آثاره محسوسة الآن في جانب الطلب في سوق الهواتف الذكية من خلال دفع الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم."

وقد خفضت شركة آبل، أسعار جهاز iPhone 11 في الصين، وهو السوق الرئيسي الوحيد الذي تفتح فيه متاجرها، كما أطلقت جهاز أيفون جديد بقيمة 399 دولارًا، فيما تقدر TrendForce انخفاض إنتاج أيفون بنسبة 9 ٪ تقريبًا إلى حوالي 38 مليون وحدة في ربع مارس، وتتوقع انخفاضًا إضافيًا قدره 2 مليون وحدة في الوحدة الحالية.

وقالت TrendForce أن حصة أبل في السوق ستنخفض إلى 12.6 ٪ هذا الربع من 13.5 ٪ في الماضي، وستخفّف حصة سامسونج في السوق 3 نقاط مئوية إلى 20.3٪ في ربع يونيو، وأضافت الشركة أن "العلامات التجارية الصينية تمارس ضغوطا مستمرة على وجود سامسونج في أسواق جنوب شرق آسيا والهند في اليوم".