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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ تجربة ألعاب "إكس بوكس" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت إنها ترغب في عرض وتجربة اللعب على جهاز Xbox Series X الجديد خلال الشهر الحالي. وستقوم الشركة بإجراء فعالية بث داخلية خاصة يوم 7 مايو الحالي مع التركيز بشكل كبير على الألعاب لتجربة جهازها الجديد، وستشمل فعالية مايكروسوفت لعب الجيل القادم من الشركاء المطورين العالميين للشركة، لكن لن يتم إظهار عناوين ألعاب Xbox Game Studios حتى موعد لاحق.
وقال آرون غرينبيرغ المدير العام لتسويق ألعاب إكس بوكس: "أنا متحمس جداً لرؤية شركائنا يعرضون لنا نظرة أولى على اللعب بجهاز Xbox Series X الأسبوع القادم"، بحسب موقع الرؤية، وتأتي هذه الأنباء عن فعالية مايكروسوفت بعد وقت قصير من إصدار Ubisoft الفيديو التشويقي والترويجي للعبتها الجديدة Assassin’s Creed Valhalla.
وستكون اللعبة الجديدة متوفرة خلال فترة الأعياد القادمة وسيكون فيها مقاتلو الفايكنغ وستكون متاحة للعب عبر منصتي Xbox Series X وPS5، وقالت Ubisoft إنها ستستعرض اللعبة أيضاً خلال فعالية مايكروسوفت الأسبوع القادم.
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