شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تلغى فعاليات بطولة ألعاب 2020 Fortnite World Cup والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Epic لتطوير الألعاب إلغاء نهائيات كأس العالم Fortnite 2020 تمامًا بالإضافة إلى نقل جميع أحداث Fortnite الأخرى عبر الإنترنت وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وبينما لم يكن من المفاجئ ألا يتم عقد مثل هذا المؤتمر فى النهاية، فقالت الشركة أن:"قيود المنافسة عبر الإنترنت عبر المناطق" جعلت أيضًا الرحلة المستندة إلى الإنترنت غير عملية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقالت الشركة إنها "تأمل" أن تتمكن من المشاركة في كأس العالم Fortnite في عام 2021، لكنها كانت تركز على خلاف ذلك بطولة FNCS (بما في ذلك البث الرسمي)، فيما ستحصل أحداث الطرف الثالث على الدعم، ولكن يجب أن تكون متصلة بالإنترنت فقط "حتى إشعار آخر".

ولا تعد هذه الخطوة ليست مفاجئة تمامًا، فربما كان عدد الحضور في كأس العالم شخصيًا قليلًا حتى لو تم رفع عمليات الحظر بين عشية وضحاها، وقضايا مثل التأخر والمناطق الزمنية تجعل المنافسة العالمية الحقيقية غير عملية، ومع ذلك، فإنه يمثل ضربة كبيرة لخطط Epic الخاصة بالرياضات الإلكترونية لهذا العام، من المفترض أن يكون كأس العالم حدثًا خاصًا بالرياضات الإلكترونية في Fortnite، ويترك غيابه فراغًا واضحًا في التقويم التنافسي.