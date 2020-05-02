أكبر خسارة على الإطلاق لمبيعات الهواتف الذكية بسبب كورونا

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وأوضح التقرير الذي نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن مبيعات الهواتف الذكية شهدت “أكبر انخفاض على الإطلاق”، بسبب الاجراءات الاحترازية المشددة في معظم دول العالم لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وتوقعت الإحصاءات أن يكون الربع الثاني من عام 2020 أسوأ بصورة كبيرة في مبيعات الهواتف الذكية.

ولاحظ محللو السوق انخفاض الشحنات في معظم أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووصفت نسبة انخفاض المبيعات بنحو 11.7%.

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وربطت شركة “كانايلس” الانخفاض العالمي بأنه أكبر بكثير مما تظهره الأرقام، وتوقعت أن يتجاوز 17%.

ولا تزال شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية أبرز “الرابحين الخاسرين”، حيث حققت استقرارا في المبيعات بنسبة 21%، واستمرت في احتلال العلامة التجارية الأكثر مبيعا في العالم.

وتلا سامسونغ شركتي هواوي وأبل على الترتيب، وصعد في المراكز الرابعة والخامسة كلا من شاومي وفيفو على الترتيب، بفضل المبيعات القوية للهواتف الذكية لتلك الهواتف في الهند قبل بدء عمليات الإغلاق فيها.

ونقل التقرير عن المحلل الأول في شركة كاناليس، بن ستانتون، قوله: “تتوقع معظم شركات الهواتف الذكية أن يكون الربع الثاني من عام 2020، ذروة تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية عليهم، وأن تنخفض المبيعات بصورة كارثية”.