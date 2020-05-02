الأرصاد تعلن تفاصيل طقس تاسع أيام رمضان.. وتحذر من فترتي الصباح والمساء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، تاسع أيام رمضان 2020، مائل للحرارة في ساعات النهار، مائل للبرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، وهبوب رياح معتدلة، بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الأرصاد، في بيان إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا معتدلًا في النهار، مائلًا للبرودة في الليل، مع هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلًا في النهار باردًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط غربًا، أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقسًا مائلًا للحرارة في النهار لطيفًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

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وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة في النهار، لطيفًا في الليل مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح مُثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة في النهار لطيف في الليل مع رياح معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 17

مطروح 28 15

العريش 25 15

كاترين 24 12

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 33 22

سوهاج 39 21

قنا 39 22

أسوان 39 24