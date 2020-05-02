شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الغوريلا يتجسس على الحيوانات الحقيقية ويلتقط غناءهم خلال العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط روبوت الغوريلا أول لقطات لمجموعة من غوريلا " silverback" البرية في أوغندا تغني للعشاء أثناء تناول الطعام على النباتات المائية، وحصل صانعو الأفلام على الطقوس الفريدة للغوريلا من خلال وضع جاسوس آلي يشبه الغوريلا الصغيرة في الغابة، وكذلك صمم الفريق الجهاز متحركًا بحركات واقعية للعين، حيث تتواصل الغوريلا البرية مع بعضها البعض من خلال الاتصال بالعين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر اللقطات الغوريلا أثناء تناول الطعام، وهي جزء من سلسلة PBS "Nature: Spy in the Wild 2"، والتي تتبع الحيوانات في عادتها الطبيعية باستخدام النسخ المتماثلة الروبوتية.



روبوت الغوريلا

وقال مات جوردون، أحد منتجي البرنامج: "إن عملية بناء الجواسيس معقدة ومتنوعة اعتمادًا على الحيوان والسلوك الذي نحاول تصويره".

يعد روبوت الغوريلا مثالًا جيدًا لاستخدامه في وصف عملية بنائه، فأولا يحتاج الفريق لتحديد أفضل الحيوانات للتجسس لتصوير الحيوان، لذلك كان بناء الغوريلا صغيرة وليست في حجك الغوريلا الجبلية حتى لا تعتبرها تهديدا كبيرًا لها.

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قال جوردون: "تتعلم الغوريلا الجبلية الكثير عن بعضها البعض من خلال التحديق في عيون بعضها البعض"، مضيفا "لذلك، صممنا غوريلا التجسس لتكون قادرة على إغلاق وتحريك عينيها حتى تتمكم عند الضرورة من تجنب نظرته، لإظهار الاحترام للغوريلا الحقيقية."

عرف الباحثون عن الغوريلا القديمة الغناء أثناء العشاء منذ عام 2016، لكن اللقطات التي التقطها جوردون وفريقه هي الأولى التي شوهدت.

وتم أخذ الأدلة باستخدام مسجلات الغوريلا، والتي تكشف عن ميل الذكور للغناء أكثر عندما كانوا يستمتعون بالنباتات المائية والزهور والبذور، والتي تعد من الأطعمة المفضلة.