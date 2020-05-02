تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتعدين العملات المعماة باستخدام موجاتك الدماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة مايكروسوفت طلبًا للحصول على براءة اختراع استثنائية لقراءة موجات المستخدمين الدماغية، والهدف منها إجراء المعاملات المالية بالعملات المعماة مثل بتكوين، ويتناول الطلب نظامًا يمسح أنشطة المستخدمين الدماغية أو أي إشارات حيوية أخرى ليضمن أنهم أنجزوا المهمة المطلوبة منهم، مثل مشاهدة دعاية تجارية. ثم يستخدمها لتعدين العملات المعماة من أجل تعويض المستخدم، وذلك وفقًا لتقارير مجلة بي سي.
لم يتناول الطلب كيفية إدارة هذه المعاملات بعد أو كيفية استخدام النظام، لكنه يتضمن تفاصيل عن كيفية عمل البرمجيات اللازمة لتشغيله، وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة تقنية الحصول على براءة اختراع لتقنية غريبة، فهي من الممارسات الشائعة مع أن كثيرًا من هذه الأنظمة لا تدخل حيز التنفيذ، بحسب موقع مرصد المستقبل.
وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، يشبه هذا النظام في طريقة عملة نظام ميكانكل تيرك الذي ينجز فيه العمال مهام سريعة -كالمساعدة في تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي- مقابل مبالغ ضئيلة من المال، وأشارت تقارير المجلة إلى أن الفكرة من هذا النظام تكمن في إثبات أن المستخدم أنجز المهمة المطلوبة بسرعة ودون كد، عوضًا عن إهدار الوقت المخصص لإنجاز مهام أخرى، وإن كان في ذلك اختراق للخصوصية.
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