شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفتح التسجيل المجاني لمؤتمرها للمطورين Build 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت جعل مؤتمرها السنوي للمطورين Build developer حدثا مجانيا لكافة المستخدمين، وذلك بعدما قررت في وقت سابق تنظيم الحدث عبر الإنترنت، حيث أعلن سكوت هانسلمان من الشركة أن المؤتمر سيبدأ في 19 مايو في الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وسيتضمن 48 ساعة من البرمجة، بما في ذلك الجلسات والمحادثات والعروض التوضيحية التي يستضيفها مهندسو الشركة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن لأي شخص التسجيل لحضور Build 2020 بدءًا من اليوم وبشكل مجاني، فيما سيبدأ الحدث بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا"، كما سيظهر أيضا بانوس باناي، كبير مسئولي المنتجات الصريحين للشركة في Build 2020.

وستستضيف الشركة ورش عمل على Twitch، وسيتاح للحضور الوصول إلى موظفي مايكروسوفت إذا احتاجوا لطرح سؤال أو استكشاف أخطاء أحد مشاريعهم وإصلاحها، وقد يحصل المطورين أيضًا على أشياء جيدة في البريد الإلكترونى حيث تطلب عملية التسجيل من الأفراد تقديم معلومات الشحن الخاصة بهم، مع ملاحظة أنه في السنوات الماضية، كان لدى Build رسوم دخول 2،395 دولارًا.

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وقال "هانسلمان": "إنه ليس المؤتمر الذي اعتقدنا أنه سيكون، ولكنه سيكون مميزًا"، واَضاف "لا يمكننا الانتظار حتى نجمع مجتمع المطورين لدينا للتعلم والتواصل والتشفير معًا."

ومثل العديد من الأشياء الأخرى، عطل انتشار فيروس كورونا دائرة مؤتمرات المطورين السنوية، وفي بعض الحالات أدى إلى الإلغاء التام، حيث خططت جوجل، على سبيل المثال، لاستضافة مؤتمر I / O السنوي عبر الإنترنت، ومع ذلك، في مارس، ألغت الشركة مؤتمرها في النهاية، وفي الوقت الحالي، تشير جميع الإشارات إلى أن أبل تخطط للمضي قدمًا مع WWDC عبر الإنترنت فقط، ولكن هذا يمكن أن يتغير أيضًا.