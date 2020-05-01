- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمستخدمين بكندا وأمريكا نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جوجل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الخطوة ستمنح المستخدمين التحكم في بياناتهم، وكذلك ستوفر الرد على المنظمين والمشرعين الأمريكيين الذين يحققون في الممارسات التنافسية للشركة ومزاعم أنها أعاقت المنافسة.
فيس بوك
يمكن الوصول إلى الأداة الجديدة في إعدادات فيس بوك في نفس المكان، حيث يمكنهم تنزيل جميع المعلومات الأخرى، ويتكون مشروع نقل البيانات الأوسع من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهم مجموعة من البيانات المشتركة لتمثيل كل نوع من أنواع المحتوى، ونظام للتعامل مع المصادقة، وإدارة المهام لضمان تجميع كل شيء بشكل صحيح.
كما أنه على الرغم من أن الميزة جديدة على الولايات المتحدة وكندا، إلا أن فيس بوك نشرها إلى العديد من البلدان، مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية، بدءًا من العام الماضي.
أصبحت السيطرة على البيانات التي تضر بالمنافسة موضوعًا مهمًا في مناقشة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا.
قال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيس بوك، "على مدار العامين الماضيين، استمعت الشركة إلى مكالمات من صانعي السياسات والمنظمين تطلب منها تسهيل الاختيار، وتسهيل اختيار الأشخاص لمقدمي خدمات جدد ونقل بياناتهم إلى خدمات جديدة.
وقال ساترفيلد لرويترز في مقابلة "لذلك هذا جزء مهم من الاستجابة لأنواع المخاوف التي تدفع تنظيم مكافحة الاحتكار أو لائحة المنافسة."
ويعد قابلية نقل البيانات هي شرط بموجب قانون الخصوصية الأوروبي يسمى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الخصوصية في كاليفورنيا المسمى قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمستخدمين بكندا وأمريكا نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.